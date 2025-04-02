Актриса Тодоренко проиграла в суде писательнице Мишиной по иску о защите чести

Актриса и телеведущая Регина Тодоренко проиграла в суде писательнице Дарине Мишиной по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации. В комментарии 360.ru автор призналась, что рада такому исходу.

Согласно материалам суда, конфликт с актрисой начался после того, как Тодоренко заказала детскую книгу «Регина-путешественница. Приключения в Африке» у Мишиной, однако последняя не получила оплату за проделанную работу.

После этого писательница обратилась в Тверской суд Москвы с иском к Тодоренко о защите авторских прав. Она просила взыскать с телеведущей денежные средства в качестве вознаграждения по договору авторского заказа. Тодоренко подала встречный иск о признании договора незаключенным. Суд отклонил оба заявления.

«Мы около двух лет вели переговоры, обсуждали детали книги и наших будущих взаимоотношений с Региной и ее менеджером Ниной. Они то появлялись, то исчезли, потом возвращались. Я писала книгу про „Регину-путешественницу“, потому что никто не говорил что мы не будем работать. На все вопросы они отвечали, что ни в коем случае не отказываются от проекта, работаем, договор обсуждаем, нужно еще пощупать почву с издательствами», — рассказала Мишина.

По ее словам, после двух лет таких отношений снова наступила тишина.

Актриса подала иск на писательницу после ее интервью, в котором та заявила, что стала «литературным рабом» Тодоренко. Ведущая потерпела поражение в суде.

«Я довольна, Регине отказали в кассации, а так как это последняя инстанция, это означает финишную прямую в этой истории», — отметила писательница.