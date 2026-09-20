Собянин сообщил о рекордной явке на выборах в Москве
Собянин: явка в Москве рекордная, люди консолидировались вокруг лидера Путина
Жители российской столицы показали рекордную явку на выборах. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, политика процитировало РИА «Новости».
При этом, как указал градоначальник, «киевский режим сделал все возможное» в попытке сорвать электоральный процесс. Эти действия дали обратный результат: «Граждане консолидировались вокруг своего лидера Владимира Владимировича Путина».
Сергей Собянин также назвал очевидным то, что россияне консолидировались не только вокруг президента, но и вокруг «идеи суверенитета и сильной нашей страны, России»
Основой дальнейшей работы «Единой России» станут «тысячи пожеланий, наказов избирателей», добавил мэр Москвы.
Первые результаты выборов в Госдуму уже озвучила ЦИК. Сейчас лидирует «Единая Россия» с показателем 57,54% голосов.