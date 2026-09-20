Собянин: явка в Москве рекордная, люди консолидировались вокруг лидера Путина

Жители российской столицы показали рекордную явку на выборах. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, политика процитировало РИА «Новости» .

При этом, как указал градоначальник, «киевский режим сделал все возможное» в попытке сорвать электоральный процесс. Эти действия дали обратный результат: «Граждане консолидировались вокруг своего лидера Владимира Владимировича Путина».

Сергей Собянин также назвал очевидным то, что россияне консолидировались не только вокруг президента, но и вокруг «идеи суверенитета и сильной нашей страны, России»

Основой дальнейшей работы «Единой России» станут «тысячи пожеланий, наказов избирателей», добавил мэр Москвы.

Первые результаты выборов в Госдуму уже озвучила ЦИК. Сейчас лидирует «Единая Россия» с показателем 57,54% голосов.