Умер актер из «Мухтара» Иван Кушнерук

Актер Иван Кушнерук, который особенно прославился благодаря роли в сериале «Мухтар. Новый след», скончался, ему было 34 года. Об этом сообщил режиссер Сергей Землянский в Instagram*.

«Двадцать седьмого июня не стало Вани Кушнерука. Мы с ним в 2019 году должны были выпустить спектакль в Минске в Театре имени Янки Купалы, он репетировал роль Марка Шагала», — написал он.

Режиссер назвал горем смерть Кушнерука и отметил, что его коллега по цеху был замечательным актером. Землянский выразил соболезнования его семье.

Кушнерук окончил театральный факультет Белорусской государственной академии искусств, после чего начал работать в труппе Театра имени Янки Купалы. Особенно популярным стал после участия в сериалах «Мухтар. Новый след» и «Постучись в мою калитку».

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