Эколог рассказала, как восстановить экосистему пляжей Кубани

Чтобы восстановить прибрежную экосистему Черного моря, пострадавшую от разлива мазута, необходимо вернуть на свои места грунт, который изымают с пляжей Кубани. После этого следует заселить участки мелкими организмами, рассказала РИА «Новости» старший научный сотрудник лаборатории комплексных исследований окружающей среды и минеральных ресурсов Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Анна Пономарева.

«Мероприятия, которые сейчас проходят, это уже рекультивация. Но когда песок изымается, на пляже образуются огромные ямы. Меняется береговая линия, потому что песок сейчас не замещают. Но море „работает“ — вода приходит и уходит, размывает берег еще больше», — отметила она.

В любом случае, в зоне литорали, так называют участок берега, который затопляется во время прилива и осушается во время отлива, необходимо регулярно заменять грунт. По словам эксперта, в противном случае береговая линия может измениться, и пляжи будут уже не такими, какими мы их знаем.

Нефтяное загрязнение не всегда является самым страшным для окружающей среды, ведь оно может происходить и естественным путем, подчеркнула Пономарева. Однако мазут представляет собой особую опасность, так как он практически не разлагается, а еще он очень тяжелый.

Сейчас в акватории собирают плавающие частицы мазута, но из-за холодной воды он тонет, остается в море, а подниматься будет только с повышением температуры, добавила собеседница агентства.

Ранее стало известно, что на побережье Краснодарского края — в Анапе и Темрюкском районе собрали 37 тысяч тонн песка с мазутом. Пятна нефти вынесло на несколько пляжей, мазут покрыл акваторию неподалеку от берега, в результате погибли водоплавающие птицы и дельфины. На побережье объявили режим ЧС федерального масштаба.