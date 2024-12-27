Из Анапы и Темрюка вывезли уже 33,5 тысячи тонн песка с мазутом

Кондратьев: Из Анапы и Темрюка вывезли уже 33,5 тысячи тонн загрязненного песка

На побережье Краснодарского края — в Анапе и Темрюкском районе собрали уже 37 тысяч тонн загрязненного грунта. Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов продолжаются. Об этом сообщил в своем официальном telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

«Волонтерами, спасателями и спецслужбами собрано уже 37 тысяч тонн загрязненного грунта. Оттуда вывезли 33,5 тысячи тонн замазученного песка», — написал губернатор.

По его словам, в работе по очистке побережья участвуют почти восемь тысяч человек. Людей из всех муниципальных округов региона поделили на команды и закрепили за каждой определенный сектор побережья.

Кроме того, Кондратьев рассказал, что на место аварии прибыло оборудование для откачки нефтепродуктов из затонувших судов, которое передали федеральные ведомства. Сейчас установку налаживают и проводят испытания на берегу.

Глава региона поблагодарил каждого участника этой операции за неоценимую помощь. Отдельно он выразил благодарность морской спасательной службе.

Ранее добровольцы пожаловались, что мешки с собранными нефтепродуктами на многих участках не убирают. По их словам, погрузчики и самосвалы распределены неравномерно: на одних пляжах техники слишком много, а на других ее практически нет.