АКОРТ отметил резкий рост продаж дачных товаров

Спрос на дачные товары существенно вырос в России в апреле и мае. Об этом ТАСС сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов.

Он уточнил, что в крупных торговых сетях зафиксировали рост продаж по отдельным категориям. Основной пик спроса на товары для дачи пришелся на апрель и май. По прогнозам АКОРТ, он сохранится до июня.

«Холодная весна сдвинула покупательскую активность на одну-две недели, но в общую картину сезона это вписывается», — добавил Богданов.

В «Перекрестке» продажи семян в апреле подскочили на 48% в штучном выражении, а в СТД «Петрович» покупатели стали на 56% чаще приобретать садовую технику.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о сезоне «дачных» пробок. В майские праздники число автомобилей на вылетных магистралях в регионе увеличивается.