Жителей Подмосковья предупредили о сезоне «дачных» пробок

Жители Московского региона в ближайшее время могут столкнуться с началом «дачных» пробок. Об этом ТАСС сообщили в Столичном Центре организации дорожного движения.

Водителям посоветовали заранее планировать поездки за город. Специалисты объяснили, что пробки могут возникнуть из-за установления устойчивой теплой погоды и приближения майских праздников.

По данным аналитиков ЦОДД, число автомобилей на городских улицах по пятницам увеличивается на 3% по сравнению с другими будними днями. Трафик может вырасти на вылетных магистралях в Подмосковье, включая Ленинградское, Щелковское, Каширское и другие шоссе.

Четырехбалльные пробки зафиксировали в Москве утром 13 апреля. Дорожная ситуация осложнилась на трассе М-9 «Балтия», Носовихинском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском и других шоссе.

На дорогах оказалось более миллиона авто, что на 0,8% меньше средних показателей прошлого года.