Академик РАН Бокерия призвал не зацикливаться на тревожных мыслях

Длительное погружение в тревожные мысли пагубно сказывается на состоянии организма и ведет к его разрушению. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия.

«Душевные переживания бывают столь сильными, что могут не только причинить физическую боль, но и способствовать разрушению организма, его органов, того же сердца», — сказал он.

Врач указал на взаимосвязь физического и психологического здоровья. Он посоветовал не заострять внимание на минусах и попробовать обращать их в плюсы, даже в сложных ситуациях можно найти полезный опыт, который продвинет человека вперед, сделает его лучше и мудрее.

Ранее Бокерия заявил, что использование мата опасно для здоровья. Он призвал научиться обуздывать негативные эмоции и следить за словами.