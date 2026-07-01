Академик РАН Бокерия назвал использование мата опасным для здоровья

Как бы ни были важны сон и питание для здоровья, без одного условия старания окажутся напрасными — необходимо отказаться от нецензурной брани в своей речи. Такое мнение выразил специалист по сердечно-сосудистой хирурги Минздрава России, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия в беседе с РИА «Новости» .

«Я не шучу. Давайте вспомним, когда мы прибегаем чаще всего к ругательствам, ненормативной лексике? Когда пребываем в плохом настроении, когда злимся, ссоримся с кем-то. Находимся, иными словами, в взвинченном состоянии», — сказал он.

Бокерия объяснил, что подобные моменты очень негативно отражаются на состоянии сосудов и артериального давления. Поэтому нужно учиться не только обуздывать негативные эмоции, но и тщательно следить за словами.

Ранее психолог Михаил Богуславский заявил, что многие подростки не видят разницы между цензурными и нецензурными выражениями.