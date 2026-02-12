Айтишникам стало сложнее получить работу

В 2025 году со сложностями в поиске работы столкнулись 66% IT-специалистов, а еще 42% признались в заморозке заработных плат. Об этом говорится в отчете агентства iTrend и Центра анализа мировых тенденций (ЦАМТ), который привела «Российская газета» .

Из-за использования искусственного интеллекта резюме специалистов потеряли смысл, а дополнительные проверки увеличили срок найма более чем на три месяца.

Компании ужесточили требования к глубине экспертизы, опыту и способности соискателей решать прикладные задачи. В январе 2026 года в сравнении с 2025-м число резюме увеличилось на 30%, а вакансий — сократилось на 39%. Медианная зарплата IT-специалистов во втором полугодии 2025 года практически не изменилась и осталась на отметке в 180 тысяч рублей.

«IT — рынок труда вошел в фазу рационализации. Компании перестали авансом расширять команды и чаще фокусируются на управляемости, производительности и измеримых результатах. Фокус смещается на способность стабильно давать результат и быстро работать», — объяснил директор по разработке iSpring Андрей Приемко.

Ранее стало известно, что сантехники обогнали айтишников по уровню спроса на рынке труда в 2026 году.