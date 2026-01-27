HR-эксперт Варакин заявил, что сантехники обогнали айтишников по уровню спроса на рынке труда в 2026 году

Рост популярности профессий, связанных с ремонтом жилья, привел к значительному увеличению спроса на услуги сантехников. Эта профессия стала популярнее среди россиян благодаря нескольким ключевым причинам. Кадровый эксперт Илья Варакин в беседе с Life.ru .

По мнению специалиста, во-первых, широкое распространение искусственного интеллекта снизило потребность в специалистах сферы IT, которые раньше пользовались большим спросом. Во-вторых, высокие процентные ставки привели к затишью на рынке труда, вынудив многих работодателей временно снизить активность найма персонала.

Как отметил Варакин, пока условия остаются прежними, зарплаты и популярность профессии сантехника останутся высокими. Однако в будущем возможен постепенный возврат интереса к работе в IT-индустрии, поскольку влияние ИИ на нее еще не изучено до конца.