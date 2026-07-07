Агроном Хондырев отметил, что цветение папоротника в Купальскую ночь — всего лишь красивая легенда

Цветение папоротника в Купальскую ночь — это всего лишь красивая легенда, не имеющая под собой никаких оснований. Об этом рассказал Life.ru агроном Вячеслав Хондырев. По его словам, папоротник относится к тайнобрачным растениям и размножается спорами, а не семенами, поэтому цветов у него не бывает.

Папоротники практически не требуют ухода, и многие виды можно выращивать на участке. Однако в российских условиях зимовать смогут только морозостойкие разновидности.

Праздник Ивана Купалы имеет двойственную природу, отметил фольклорист, доцент кафедры искусства Института гуманитарного образования и культуры Варвара Добровольцева. С одной стороны, он связан с культом природы, с расцветом и буйством природных сил. С другой стороны, на него накладывается христианское верование — день Иоанна Крестителя.

Праздник тесно связан с водой и растительностью. Купание и обливание были ключевыми обрядами. Также Иван Купала считался одним из главных дней для гаданий о будущем женихе. На юге России праздник называли Купалы, а купания были особенно активными. Там же зародилось поверье о поиске мифического цветка папоротника, который якобы цветет лишь раз в году огненным цветком.

Напомним, в ночь с 6 на 7 июля отмечается Иван Купала. Эпидемиолог Геннадий Онищенко ранее оценил риски для здоровья, связанные с традициями этого дня. По его словам, праздник уходит корнями в язычество и связан с летним солнцестоянием.