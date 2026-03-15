Аферисты запустили новую схему с сообщениями от имени Пенсионного фонда

Российские пенсионеры подверглись атакам аферистов, которые пишут им в мессенджерах от имени Росфинмониторинга или Пенсионного фонда в надежде выманить персональные данные. Об этом РИА «Новости» рассказал эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава.

«Мы также видим, как эволюционирует география и каналы коммуникации. Если раньше атаки велись в основном по обычной телефонной связи, то сейчас используются и мессенджеры», — сказал он.

Аферисты начали создавать поддельные аккаунты от имени Росфинмониторинга или Пенсионного фонда уже и в новых регионах. Кучава напомнил, что ПФР давно ликвидировали, поэтому любые сообщения от его имени являются подделкой.

В январе 2023 года ПФР и Фонд социального страхования объединили в Социальный фонд России, который сейчас занимается выплатой пособий, оказанием соцподдержки и ведением персонифицированного учета граждан.

Ранее московский пенсионер отдал аферистам более 10,4 миллиона рублей.