Аферисты стали запугивать россиян просрочкой по ипотеке

Телефонные аферисты начали похищать у россиян доступ к онлайн-банкам и «Госуслугам» под предлогом фальшивой задолженности по ипотеке. Об этом РИА «Новости» рассказала юрист по недвижимости, член Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России на базе МГЮА имени Кутафина Галина Земскова.

Мошенники задействовали одну из самых популярных схем — «ложную просрочку». Они стали звонить своим жертвам, представляясь сотрудниками банка и убеждая его в якобы возникшей просрочке по ипотечному кредиту.

«Если человек действительно платит кредит, его убеждают, что проблема уже находится в „Бюро кредитных историй“, и грозят санкциями», — рассказала она.

Земскова добавила, что аферисты убеждают потенциальную жертву сообщить им номер СНИЛС и код из смс якобы для урегулирования проблемы. Так они могут получить доступ к сервису «Госуслуги» и к онлайн-банку, чтобы оформить новые кредиты. Поэтому и стоит помнить, что сотрудники банка никогда не просят у клиентов сообщать им коды из смс.

