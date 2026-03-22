Умные колонки стали «помощниками» мошенников: как защититься от прослушки

Аферисты в России начали проявлять интерес к умным колонкам и голосовым помощникам. Мошенники используют устройства для слежки за пользователями. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием ИТ-технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Эксперты Kaspersky предупредили, что основная опасность заключается в том, что рядовые владельцы колонок могут долгое время не догадываться о прослушке. Однако распознать вторжение возможно.

Эксперты выделили три ключевых признака взлома:

колонка «просыпается» сама по себе, активируется без команды;

выполняет странные команды, которые пользователь не запрашивал;

в аккаунте — «левые» устройства или действия в истории.

Пользователям посоветовали при подозрении на взлом первым делом отключить колонку от сети и интернета. Потом следует поменять пароль в привязанном аккаунте на более сложный, проверить подключенные устройства и удалить подозрительные, а также обновить прошивку до последней версии.

Взлом умной колонки может предоставить злоумышленникам доступ к записям, собранным устройством за последнее время. Получив данные, хакеры могут извлечь пароли и другую конфиденциальную информацию, которую могут использовать для атаки.