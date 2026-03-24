Аферисты атаковали россиян, вернувшихся из зарубежных поездок
Аферисты стали атаковать вернувшихся из-за рубежа туристов, представляясь сотрудниками госорганов и обвиняя путешественников якобы в контактах с запрещенными организациями. Об этом РИА «Новости» рассказал сенатор Артем Шейкин.
Сенатор отметил, что после возвращения россиян из заграничных поездок им начинали писать или звонить с разных номеров.
«Человека от имени представителя госорганов предупреждают о проверках, возможных ограничениях счетов или иных последствиях», — добавил Шейкин.
После этого аферисты предлагают жертве урегулировать ситуацию, если она выполнит определенные действия. Чаще всего речь идет о передаче финансовых данных или переводе денежных средств на некий «безопасный счет». Аферисты просто адаптировали ранее известную схему «звонка от службы безопасности».
Сенатор призвал россиян в таких случаях не вступать в диалог с мошенниками, а сразу прекращать общение и блокировать номера.
Ранее в Катаре аферисты пытались выманить у иностранцев личные данные якобы для грядущей переписи населения, представляясь при этом сотрудниками МВД.