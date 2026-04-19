Аферисты начали предлагать россиянам туры на майские праздники

Телефонные аферисты придумали новую схему мошенничества, они звонят россиянам от имени туроператоров и предлагают «горящие» туры на майские праздники на популярные направления, но в итоге забирают себе средства за несуществующее путешествие. Об этом РИА «Новости» сообщили в сервисе «МТС Защитник».

Если человек заинтересован в предложении, мошенник присылает ссылку для оплаты «предварительного бронирования» заказа.

«После того как жертва переводит деньги, „туроператор“ пропадает и на связь не выходит», — уточнили в сервисе.

Россиянам напомнили, что настоящие туроператоры не требуют предоплату по ссылкам из смс. Вся предоплата и бронирования проходят через официальные сайты агрегаторов поездок и туроператоров.

