Мошенники начали обманывать россиян через старые объявления

Аферисты стали действовать под видом покупателей на площадках с объявлениями. Об этом с сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Злоумышленники пишут пользователям по старым объявлениям и утверждают, что публикации актуальные и отображаются как активные. В качестве доказательства они присылают ссылки, которые оказываются фишинговыми.

«Дальше сценарий может развиваться по-разному: похищение учетных данных, получение доступа к аккаунтам, или новый этап давления с участием лжесотрудников госорганов и правоохранительных структур», — добавили в МВД.

Ранее пользователей предупредили, что мошенники могут выдавать вредоносные программы за уведомления от антивируса или системные предупреждения о безопасности. Преступники создают всплывающие окна, в которых говорится об обнаружении угроз, вирусов или критической ошибки.