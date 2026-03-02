Три человека пострадали из-за атаки ВСУ на Новороссийск

В результате атаки дронов ВСУ на Новороссийск пострадали три человека. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Это две женщины и мужчина, которые находились в одном из поврежденных обломками БПЛА частных домов», — уточнили в оперштабе.

Пострадавших доставили в городскую больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Прошедшей ночью средства ПВО сбили над регионами России более 170 украинских беспилотников. Больше всего БПЛА уничтожили над Черным морем — 67 дронов. Вооруженные силы Украины атаковали Краснодарский с помощью 66 БПЛА. Над Крымом уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата.