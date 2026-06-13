Аэропорт Домодедово начал обслуживать рейсы по согласованию

Росавиация: Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт Домодедово отправляет и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В агентстве объяснили, что причиной стали временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Возможны корректировки в расписании рейсов», — отметили в Росавиации.

Пассажиры могут уточнить статус своего рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее отправку и прибытие рейсов ограничивали в аэропортах Геленджика и Сочи, а также в четырех воздушных гаванях Московского региона: Жуковском, Домодедове, Шереметьеве и Внукове.

Также ограничения действовали в аэропортах Перми, Ижевска, Бугульмы, Чебоксар, Нижнекамска и Казани. Росавиация снимает ограничения на использование воздушного пространства, когда позволяет обстановка.