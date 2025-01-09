«Аэрофлот» объяснил, почему не пустил на рейс несовершеннолетнюю

Девочку-подростка не пустили на рейс «Аэрофлота» из Самары в Москву. Позднее пресс-служба авиаперевозчика в ответ на запрос 360.ru объяснила причину отказа.

По информации компании, юная пассажирка, направлявшаяся рейсом SU1213 5 января, не смогла зарегистрироваться на рейс, так как изначально ее билет был оформлен отдельно от сестры. Это не позволило авиаперевозчику автоматически установить их родственные связи.

Однако пассажирке предложили вылет следующим рейсом SU1789 бизнес-классом, который отправлялся в Москву менее чем через два часа.

«Со стороны пассажиров было дано согласие на перелет бизнес-классом, а также подписан документ об урегулировании претензии», — уточнили в «Аэрофлоте».

Представители компании также опровергли информацию о возрасте девушки, отметив, что ей 16 лет, а не 12, как ранее утверждалось в СМИ.

Сестра пострадавшей Ангелина предоставила 360.ru другую информацию. По ее словам, ребенка не пустили на рейс из-за овербукинга, притом на стойке регистрации причиной отказа сначала называли поломку кресла. Также женщина отметила, что семья приобрела билеты заранее, за неделю до вылета.