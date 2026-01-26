Адвокат Талызин отметил, что подпись может меняться со временем под влиянием разных факторов

Подпись играет важную роль в документах, подтверждая их подлинность. Однако с развитием нейросетей и технологий искусственного интеллекта мошенники все чаще подделывают подписи в различных документах. Адвокат МКА «Клишин и партнеры» Денис Талызин рассказал RT , что подпись может меняться со временем под влиянием разных факторов, таких как возраст, травмы или заболевания, а также смена фамилии или имени.

Она может состоять из нескольких букв фамилии, дополнительных нечитаемых элементов, росчерков и подписей-рисунков.

Адвокат дал несколько рекомендаций для защиты от мошеннических действий: — При подписании документов желательно лично видеть, как контрагент ставит подпись в вашем присутствии. — Подпись контрагента должна быть полной, то есть включать саму подпись и полную расшифровку фамилии, имени и отчества. — Желательно сверить соответствие подписи контрагента образцу в паспорте человека.

«По одной подписи, особенно упрощенной, эксперты часто не могут сделать вывод о том, кто ее сделал», — пояснил Талызин. Он добавил, что если человек помимо подписи напишет еще и текст в виде фамилии, имени и отчества, а еще добавит дату подписания документа, то возможность доказать принадлежность подписи конкретному лицу существенно повышается.

В заключение адвокат посоветовал каждому человеку выработать сложную подпись, чтобы ее подделка мошенниками была невозможна или сопровождалась значительными затратами времени и ресурсов.