Адвокат рассказал, для чего используют «шашлычные дроны»

Слухи о том, что дроны фиксируют нарушения при приготовлении шашлыков в неположенных местах, не соответствуют действительности. Об этом агентству «Прайм» сообщил ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.

По его словам, основная задача беспилотников — раннее обнаружение очагов возгорания, особенно в лесных массивах. Использование дронов для контроля за соблюдением противопожарного режима населением вызывает юридические вопросы.

«Несмотря на то, что сама съемка имеет законные цели, процесс может затрагивать права граждан на неприкосновенность частной жизни», — объяснил эксперт.

При этом нарушителей противопожарной безопасности ждет штраф от пяти до 50 тысяч рублей, который могут выписать сотрудники МЧС или полиции. Если же из-за несоблюдения правил пострадают люди, виновнику грозит еще и уголовная ответственность. Поэтому юрист порекомендовал жарить шашлыки только в специально оборудованных местах, соблюдая все меры предосторожности.

Ранее дейтинг-сервис Mamba провел исследование, согласно которому почти каждая вторая россиянка согласилась с тем, что аромат шашлыка создает романтическую атмосферу, а каждый четвертый мужчина признался, что запах жареного мяса оказывает возбуждающий эффект.