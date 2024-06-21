Адвокат передал журналистам заявление Белых после освобождения

Экс-губернатор Кировской области после освобождения передал заявление для СМИ

Адвокат Андрей Грохотов передал журналистам письменное заявление вышедшего на свободу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Копия обращения появилась в распоряжении 360.ru.

«Сегодня в связи с условиями приговора Пресненского районного суда от 2018 года и положениями уголовно-исполнительного законодательства Никита Юрьевич был освобожден <…>. Сейчас он находится на свободе, сам подготовил письменное заявление для прессы», — сказал Грохотов.

В обращении Белых отметил, что чувствует себя нормально, а в дальнейших его планах отдавать приоритет семье, детям и работе. Также экс-губернатор отметил, что в Кировском областном суде продолжается производство по его делу, в котором он должен принять участие. Общаться с прессой сейчас Белых не собирается.

«Давать интервью и отвечать на вопросы сегодня и в ближайшее время не буду», — пояснил он.

По словам Белых, сейчас ему предстоит многое узнать, потому что последние восемь лет он был ограничен в информации.

В 2016 году его задержали с поличным при получении взятки и поместили под арест. Президент России Владимир Путин снял чиновника с должности руководителя Кировской области в связи с утратой доверия.

В 2018 году суд приговорил Белых к восьми годам лишения свободы.

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