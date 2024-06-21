Осужденный за взятку Никита Белых вышел на свободу

Восьмилетний срок заключения бывшего губернатора Кировской области Никиты Белыха истек, и он вышел на свободу. Адвокат Андрей Грохотов заявил журналистам, что его подзащитный чувствует себя нормально. Об этом сообщили «Известия» .

«Никита Юрьевич был освобожден из СИЗО-1 города Кирова. Срок наказания, восемь лет, назначенный по приговору, истек. Он сейчас находится на свободе», — сказал защитник.

Белых, по информации Грохотова, чувствует себя нормально. Освободившись, он решил уделить больше времени детям и работе.

Пресненский районный суд в 2018 году приговорил Белых к восьми годам по делу о взяточничестве. Срок заключения истекал 23 июня, но так как этот день пришелся на выходной, заключенного выпустили 21 июня. На следующей неделе он примет участие в судебном заседании по делу о злоупотреблении полномочиями.