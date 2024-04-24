Адвокат опроверг обвинения в госизмене в адрес Тимура Иванова | 360°

Общество 24 апреля 2024, 14:16 Адвокат опроверг обвинения в госизмене в адрес Тимура Иванова Адвокат Мусаев: Иванова обвиняют только в получении взятки РИА «Новости»

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Замглавы Минобороны Тимур Иванов обвиняется в получении взятки, заявил его адвокат Мурад Мусаев. Таким образом он прокомментировал слухи о том, что задержанного чиновника также обвиняют в государственной измене, уточнило РИА «Новости».

«Никаких других обвинений, кроме объявленного обвинения во взятке, там нет», — сказал правозащитник.

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Он заявил, что других подробностей привести не может из-за адвокатской тайны.

Накануне Басманный суд Москвы арестовал Иванова до 23 июня. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. По статье 290 УК РФ чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

В Кремле заявили, что в курсе ситуации вокруг этого дела. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что сейчас много перетолков, но нужно следить за информацией из официальных источников.