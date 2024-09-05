Администрация Петербурга расторгла договор с перевозчиком, утопившим автобус в Мойке

Смольный объявил аукцион на замену перевозчика, утопившего автобус в Мойке

Смольный расторг договор с перевозчиком ООО «Такси», чей автобус в мае упал с моста в Мойку. Петербургский «Организатор перевозок» объявил аукцион в поисках подрядчика на девять городских маршрутов, сообщила «Фонтанка» .

Общая стоимость закупок составляет более двух миллиардов рублей. Новый перевозчик должен начать работать уже в октябре.

Планируется усиление транспортной сети по маршруту № 220 автобусами большого класса, а также продлением до улицы Чирикова.

Главу автоколонны ООО «Такси» Джахангира Адалета оглы Халилова заключили под стражу после падения автобуса в Мойку. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В результате падения погибли семь человек.