Главу автоколонны ООО «Такси» заключили под стражу после падения автобуса в Мойку | 360°

Важное 13 мая 2024, 20:15 Главу автоколонны ООО «Такси» заключили под стражу после падения автобуса в Мойку Суд в Петербурге арестовал начальника автоколонны после падения автобуса в Мойку Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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Суд арестовал на два месяца начальника автоколонны ООО «Такси» Джахангира Адалета оглы Халилова после падения автобуса в реку. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Мужчину обвинили в преступлении по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Его заключили под стражу до 10 июля.

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Накануне Октябрьский районный суд в Петербурге арестовал до 9 июля водителя рухнувшего в реку Мойку автобуса Рахматшоха Курбонова. Защита настаивала на домашнем аресте. Обвиняемый раскаялся в содеянном.

Компания «Такси» занималась организацией пассажирских перевозок. Начальник автоколонны отвечал за трудовую дисциплину, режим работы и отдых водителей. По данным следствия, водитель упавшего в реку автобуса несколько дней работал сверхурочно.