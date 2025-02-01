Милонов: сенатора из Чехии нужно объявить в розыск за слова о блокаде Ленинграда

России необходимо объявить в розыск чешского сенатора Мирославу Немцову за слова о необходимости повторить блокаду Ленинграда. Об этом ОТР заявил депутат Виталий Милонов.

«Только абсолютно мерзкая крыса может это сказать, такое существо человеком назвать нельзя. Мне казалось, что в чванливой Европе такие слова нельзя услышать, но нет. Получается, она голосует за права меньшинств и украинцев, но призывает повторить фашистскую блокаду Ленинграда. Надо в любом случае возбуждать дело, объявлять ее в розыск», — сказал Милонов.

Депутат подчеркнул, что это первый случай, когда призыв к открытому геноциду звучит от официального чиновника в Евросоюзе.

«Знаете, этой антироссийской песне недолго осталось длиться. Попадет Немцова на территорию с действующим законом об экстрадиции и поедет к нам», — заключил Милонов.

Немцова заявила ранее, что Россия должна пережить нечто похожее на блокаду Ленинграда, но позднее удалила публикацию из социальной сети.

Следственный комитет даст правовую оценку ее высказываниям. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Немцову дегенеративной тварью.