Высказывания чешского сенатора Мирославы Немцовой, призвавшей повторить в современной России блокаду Ленинграда, нельзя забывать. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале .

«Вы просто вдумайтесь: какая-то дегенеративная европейская тварь пожелала нашей стране, а значит, нам с вами, чтобы еще раз погиб минимум миллион наших граждан. <…> Ведь это уже даже не привычная нам русофобия», — написал Медведев.

Зампред Совета безопасности добавил, что такие высказывания нельзя забывать, как и злобных животных, которые их произносят. В ответ на заявление Немцовой Медведев пожелал «сгинуть в кровавых вихрях» новой Пражской весны, как в 1968 году.

Правовую оценку слов чешского сенатора про блокаду Ленинграда проведет Следственный комитет России. Сама Немцова удалила скандальный пост из соцсети вскоре после публикации.