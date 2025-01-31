СК проверит призыв чешского сенатора повторить блокаду Ленинграда

Следственный комитет РФ проведет правовую оценку высказываниям чешского сенатора про блокаду Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В СК отметили, что чешский сенатор призвала в социальной сети повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны, а потом она удалила пост со своей страницы. Данному факту дадут правовую оценку.

Чешский политик Мирослава Немцова ранее заявила, что Россия должна пережить нечто подобное блокаде Ленинграда. Такое высказывание сенатор сделала на фоне празднования в России 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил создать открытую базу с персональными данными врагов России. Он отметил, что сложность в этом вопросе может заключаться в определенных правовых моментах.