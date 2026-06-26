Абрикосы с повреждениями кожицы назвали опасными для употребления

Роскачество: абрикосы с трещинами или проколами могут быть опасными

Из-за повреждений кожицы в абрикосы могут попадать микробы, бактерии и споры плесени. Об этом РИА «Новости» сообщили в Роскачестве.

Эксперты призвали не есть фрукты с трещинами или проколами, так как они могут представлять опасность.

Также Роскачество рекомендовало не приобретать абрикосы со сморщенной кожицей. Чаще всего такие фрукты очень долго хранились, поэтому потеряли часть влаги. Не стоит делать выбор и в пользу слишком мягких или твердых плодов.

«Не следует брать абрикосы с помятыми боками, темными или зелеными пятнами на поверхности. Потемнение кожицы и мякоти может сигнализировать, что плод начал портиться, а зеленоватые вкрапления могут говорить о том, что фрукт сорван слишком рано, и он уже не дозреет», — подчеркнули в Роскачестве.

Ранее врач Екатерина Кашух посоветовала летом отказываться от уличной еды. По ее словам шаурма, хот-доги и бутерброды с соусами становятся в жару идеальной средой для размножения опасных бактерий.