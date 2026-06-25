Гастроэнтеролог Кашух предупредила об опасности уличных перекусов в жару

С приходом лета возрастает риск пищевых отравлений и кишечных инфекций из-за активного размножения бактерий в продуктах при высоких температурах. Об этом рассказала Life.ru гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По словам специалиста, основная опасность заключается не в самой уличной еде, а в несоблюдении санитарных норм при ее приготовлении и хранении. Особенно рискованными летними закусками считаются шаурма, хот-доги и бутерброды с большим количеством соусов. В жару эти продукты могут быстро стать идеальной средой для размножения опасных бактерий, таких как сальмонеллы, кампилобактеры и кишечная палочка, написал «Ридус».

Эксперт отмечает, что опасность представляют не только мясные изделия. Вспышки кишечных инфекций часто провоцируют плохо вымытые овощи, зелень, фрукты и ягоды, которые контактировали с зараженной водой.

Особое внимание следует уделить нарезанным арбузам, дыням и фруктовым салатам, продающимся на открытом воздухе. Также стоит быть осторожными с пирожными с кремовой начинкой и десертами на основе молочных продуктов, которые в жару могут быстро стать средой для размножения микробов при ненадлежащем хранении.