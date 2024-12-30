Абхазия поблагодарила Россию за решение энергетического кризиса

Абзахия приложит все усилия для дальнейшего укрепления взаимоотношений с Россией. Об этом в новогоднем поздравлении Владимиру Путину заявил исполняющий обязанности президента республики Бадра Гунба, передало РИА «Новости».

Гунба подчеркнул, что в Абхазии высоко ценят поддержку, которую Россия оказывает республике в преодолении энергетического кризиса, а также в решении прочих социально-экономических вопросов.

По его словам, усилия по укреплению двусторонних отношений, сохранению стабильности и сотрудничеству во всех сферах будут и дальше прикладываться со стороны Абхазии.

Также Гунба обратился лично к Путину, поздравив его с наступающим 2025 годом. Он пожелал процветания российскому народу.

«Искренне желаю вам, уважаемый Владимир Владимирович, доброго здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности, а всему братскому народу Российской Федерации — мира и процветания», — добавил и. о. президента Абхазии.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Пеской пообещал, что Россия ответит на запрос Абхазии о помощи. После этого страна обратилась с просьбой о гуманитарной поставке 327 миллионов киловатт-часов электроэнергии.