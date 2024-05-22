«7Дней.ru»: 22 мая не стоит стричься и брать деньги в долг

Сегодня, 22 мая, православные отмечают день перенесения мощей чудотворца Николая из Мир Ликийских в город Бари (Италия). В народе праздник называют Никола Вешний, сообщил сайт « 7Дней.ru ».

В эту дату принято ходить в церковь и молиться святителю. Обычно к нему обращались с просьбой о хорошем урожае.

Согласно устоявшейся примете, 22 мая нельзя стричь волосы и ногти, а также брать деньги в долг. А вот для свадебного торжества такой день отлично подходит.