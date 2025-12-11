12 декабря будет обычной рабочей пятницей: почему День Конституции перестал быть выходным

Перед Днем Конституции многие россияне задались вопросом, является ли 12 декабря 2025 года выходным. Этот день внесли давно в перечень памятных дат России, однако н не является праздничным.

В честь принятия Конституции 12 декабря в российских городах размещают флаги, проводят митинги, торжественные мероприятия и концерты, но граждане продолжают работать в обычном режиме.

Этот день являлся выходным в течение 11 лет — с 1994 по 2004 год. Согласно постановлению правительства России, с 2005 года посвященный Конституции праздник исключили из списка выходных дней.

В этом году 12 декабря выпало на пятницу, поэтому он является обычным полноценным рабочим днем для наемных сотрудников со стандартным графиком.

Ранее россиянам напомнили, что они имеют право взять один оплачиваемый выходной в году для профилактического медицинского осмотра. Председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов уточнил, что дату для прохождения диспансеризации необходимо согласовать с работодателем и подать заявление.