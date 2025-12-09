Депутат Леонов рассказал, что россияне имеют право на оплачиваемый выходной для диспансеризации

Каждый гражданин России с полисом обязательного медицинского страхования может пройти профилактический медицинский осмотр и диспансерное наблюдение. Об этом сообщил председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с RT .

Работники имеют право на оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации, если они согласовали дату с работодателем и подали письменное заявление. Право на оплачиваемое время для диспансеризации также распространяется на работающих пенсионеров. По закону они могут использовать два рабочих дня в году для этих целей, написала «Газета.Ru».

По словам парламентария, после прохождения диспансеризации работник должен предоставить работодателю медицинскую справку или другой документ, подтверждающий факт ее прохождения.

«Подчеркну, использование оплачиваемых диспансерных дней возможно только для тех, кто трудоустроен официально и с кем заключены трудовые контракты, соглашения или договоры», — заключил депутат.

Тем, кто работает по гражданско-правовым договорам (ГПХ), оплачиваемые дни для диспансеризации не предоставляются.