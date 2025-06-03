Выпускников предупредили о последствиях публикации заданий ЕГЭ в интернете

Работы выпускников, опубликовавших в интернете задания ЕГЭ, будут аннулированы, пересдать экзамен можно будет только через год. Об этом предупредил Рособрнадзор в комментарии РИА «Новости» .

«Размещение КИМ в сети Интернет является нарушением порядка проведения экзамена», — напомнили там.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что только за первые два дня сдачи ЕГЭ с экзаменов удалили более 200 выпускников. Из них более трети пытались воспользоваться мобильными телефонами, что категорически запрещено правилами. При этом, по словам чиновника, с каждым годом учеников, которые готовы так рискнуть, меньше не становится.

В Москве в этом году произошел необычный случай: к ЕГЭ допустили школьника, который сидит под домашним арестом по обвинению в мошенничестве.