Выпускников предупредили о последствиях публикации заданий ЕГЭ в интернете

РИА «Новости»: работы выпускников, опубликовавших в Сети задания ЕГЭ, аннулируют

Фото: РИА «Новости»

Работы выпускников, опубликовавших в интернете задания ЕГЭ, будут аннулированы, пересдать экзамен можно будет только через год. Об этом предупредил Рособрнадзор в комментарии РИА «Новости».

«Размещение КИМ в сети Интернет является нарушением порядка проведения экзамена», — напомнили там.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что только за первые два дня сдачи ЕГЭ с экзаменов удалили более 200 выпускников. Из них более трети пытались воспользоваться мобильными телефонами, что категорически запрещено правилами. При этом, по словам чиновника, с каждым годом учеников, которые готовы так рискнуть, меньше не становится.

В Москве в этом году произошел необычный случай: к ЕГЭ допустили школьника, который сидит под домашним арестом по обвинению в мошенничестве.

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