Обвиняемый в мошенничестве московский школьник сдаст ЕГЭ под домашним арестом

Московский школьник, который обвиняется в мошенничестве и приговорен к домашнему аресту, будет сдавать ЕГЭ. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По версии следствия, 18-летний молодой человек участвовал в деятельности группы телефонных мошенников в качестве курьера. Два раза он забирал и передавал им добытые обманным путем средства — 800 и 300 тысяч рублей.

На заседании суда по его делу в середине января этого года следователи настаивали на необходимости отправить школьника в СИЗО, однако суд, приняв во внимание то, что парень является выпускником, избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста

Во время слушания мама подростка рассказала, в какие даты школьник должен сдавать ЕГЭ и посещать консультации к предстоящим экзаменам, поэтому следующее заседание назначили на конец июня, чтобы обвиняемый успел завершить учебу. При этом в суде не уточнили, будет ли он участвовать в экзаменах в общем порядке или на дому.

Ранее россиянам рассказали о новых схемах обмана сдавших ЕГЭ школьников. Мошенники могут сделать фальшивые сайты, на которых ученики якобы смогут ознакомиться с результатами экзамена.