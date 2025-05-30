Треть удаленных с ЕГЭ школьников нарушили правило о телефонах

Музаев: за первые два дня ЕГЭ с экзамена удалили более 200 школьников

Более 200 школьников нарушили правила сдачи ЕГЭ, из них примерно треть использовали мобильные телефоны. Об этом заявил журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщило РИА «Новости» .

«По итогам первых двух дней экзамена у нас были удалены с экзамена свыше 200 человек, 70 человек из них — за использование средств связи», — сказал он.

По словам Музаева, ребят, пытающихся пронести и использовать телефоны при сдаче экзамена, не стало меньше. Их количество из года в год остается неизменным.

Сдача ЕГЭ началась 23 мая с литературы, химии и истории, 27 мая школьники прошли тестирование по математике базового и профильного уровней, 30 мая — по русскому языку. Экзамен по обществознанию и физике пройдет 2 июня, по биологии, географии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам — 5 июня, по информатике и устной части ЕГЭ по иностранным языкам — 10 и 11 июня.

МВД России предупредило о новом способе мошенничества. Преступники под видом сотрудников учреждения образования связывались с школьниками и угрожали не допустить до сдачи экзамена.