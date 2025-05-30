Треть удаленных с ЕГЭ школьников нарушили правило о телефонах
Музаев: за первые два дня ЕГЭ с экзамена удалили более 200 школьников
Более 200 школьников нарушили правила сдачи ЕГЭ, из них примерно треть использовали мобильные телефоны. Об этом заявил журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщило РИА «Новости».
«По итогам первых двух дней экзамена у нас были удалены с экзамена свыше 200 человек, 70 человек из них — за использование средств связи», — сказал он.
По словам Музаева, ребят, пытающихся пронести и использовать телефоны при сдаче экзамена, не стало меньше. Их количество из года в год остается неизменным.
Сдача ЕГЭ началась 23 мая с литературы, химии и истории, 27 мая школьники прошли тестирование по математике базового и профильного уровней, 30 мая — по русскому языку. Экзамен по обществознанию и физике пройдет 2 июня, по биологии, географии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам — 5 июня, по информатике и устной части ЕГЭ по иностранным языкам — 10 и 11 июня.
МВД России предупредило о новом способе мошенничества. Преступники под видом сотрудников учреждения образования связывались с школьниками и угрожали не допустить до сдачи экзамена.