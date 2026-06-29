Выпускники уральского вуза нашли ошибки в выданных дипломах

Грубую ошибку обнаружили в своих дипломах выпускники Уральского федерального университета. Об этом со ссылкой на одну из студенток сообщило издание Е1 .

Из опубликованной копии документа следует, что девушка получила статус бакалавра, но в качестве прошедшей программы в дипломе указана магистратура.

«Такие дипломы считаются недействительными. Я сама студент и знаю как минимум человек 15, у которых то же самое», — заявила выпускница.

В департаменте международных отношений вуза заявили, что в деканат с жалобой на ошибку в дипломах обратились несколько студентов.

«В ситуации разбираемся. Дипломы обратившимся заменим оперативно — в течение этой недели», — заявили собеседники журналистов.

В июне прошлого года студенты нескольких российских вузов пожаловались на принудительные сборы денег на фуршеты для комиссий на госэкзаменах и защите дипломов. Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил 360.ru, что, если речь идет о принуждении, студентам стоит написать жалобу ректору.