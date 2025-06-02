Недовольным тратами на преподавательский фуршет студентам посоветовали жаловаться ректору

Организация фуршета силами студентов для преподавательского состава во время сдачи государственного экзамена или защиты диплома — это вопрос культуры. Но если учащихся к этому принуждают, то они вполне могут пожаловаться ректору. Об этом в комментарии 360.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Депутат подчеркнул, что во время его работы преподавателем в одном из российских вузов на столе комиссии стояла только минеральная вода.

«Не помню, чтобы кто-нибудь кого-нибудь заставлял. Я думаю, что это вопрос культуры. Если студентов заставляют, то они на это должны жаловаться, как минимум ректору. Ну, а максимум, в правоохранительные органы», — подчеркнул Смолин.

Выпускница одного из колледжей Хабаровска на условиях анонимности рассказала 360.ru, что рекомендация проставиться для комиссии перед сдачей государственных экзаменов поступили от кураторов учебных групп.

«Нас не совсем заставляли, просто сказали что так надо, так положено <…> Каждому человеку из комиссии нужно купить по букету и хорошо накормить», — пояснила она.

Студентка добавила, что с каждого студента для организации фуршета взяли по три тысячи рублей. Она подчеркнула, что, по словам кураторов, раньше они собирали меньше, но из-за роста цен сумма сборов увеличилась.

О жалобах студентов на принуждение к организации фуршетов для преподавательских комиссий во время сдачи государственных экзаменов и защиты дипломов ранее сообщил Telegram-канал Shot. Авторы уточнили, что такая практика распространилась на все высшие и средние профессиональные учебные заведения всей России.

Отвечающие за организацию банкета кураторы получали от преподавателей требования по составу представленной продукции. При этом студенты, которые отказывались от организации фуршетов, получали тройки во время защиты дипломных работ.