Выпускники магистерских программ Высшей школы экономики сдали экзамены

Выпускники магистерских программ факультета экономических наук Высшей школы экономики сдали государственные экзамены и подготовили дипломные работы. Сотрудники компании «Газпромнефть — смазочные материалы» вошли в состав экзаменационных комиссий и подготовили рецензии.

Благодаря такому сотрудничеству вузы могут готовить специалистов с учетом запросов рынка, а студенты — получать профессиональную оценку проектов. Кроме того, благодаря практикам и стажировкам освоить азы профессии можно еще во время обучения, а лучшие из лучших получают предложения о работе сразу после выпуска.

«Для нас важно не только привлекать молодых профессионалов, но и участвовать в формировании образовательной повестки вместе с ведущими университетами страны», — заявил замгендиректора компании Сергей Стародубцев.

Цель образовательных программ — подготовить специалистов, которые будут пользоваться спросом в финансовом секторе, крупных корпорациях и высокотехнологичных компаниях.

«Важной частью подготовки является взаимодействие с представителями реального бизнеса», — отметил академический и научный руководитель программ, кандидат экономических наук Андрей Столяров.

Современная промышленность все больше нуждается в специалистах, которые одинаково уверенно работают с инженерными задачами, анализом данных и цифровыми технологиями. Поэтому сотрудничество крупных компаний и вузов имеет огромное значение.