Вузы увеличили число мест и изменили состав вступительных экзаменов

Высшие учебные заведения, согласно приказу Минобрнауки, пересмотрели число контрактных мест и утвердили свои правила приема. Об этом сообщил ТАСС .

Многие вузы увеличили число как платных, так и бюджетных мест. По данным агентства, в 2025 — 2026 учебном году их объем может превысить 619,1 тысячи. В РАНХиГС бюджетных мест стало на 15% больше, а в РЭУ имени Плеханова Плеханова общее количество мест выросло на 18%.

Также поменялся состав вступительных испытаний. Во многих вузах для ряда программ перестали требовать сдавать экзамен по иностранному языку. Также с 2026 года для всех инженерных направлений планируют ввести проверку знаний по физике.

Ранее московский департамент экономической политики и развития назвал самые популярные направления среди московских выпускников в 2024 году. Ими оказались экономика юриспруденция и технические специальности.