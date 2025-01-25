Названа самая популярная специальность у выпускников московских вузов

Самыми популярными направлениями среди московских выпускников в 2024 году остались экономика, юриспруденция, а также технические специальности. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

По ее данным, за год дипломы о высшем образовании в Москве получили 194,8 тысячи молодых специалистов. Документы о получении образования по направлению «экономика и менеджмент» вручили 52,3 тысячи выпускникам, а по «юриспруденции» — 31,7 тысячи.

«Это в общей сложности 43% от всех выпускников. При этом, несмотря на безоговорочное лидерство, доля этих специальностей за последние пять лет снизилась на 7,9 процентного пункта», — добавили в пресс-службе.

Из-за спроса на специалистов ИТ-сектора и инновационных дисциплин все популярнее становятся направления, связанные с передовыми технологиями. За пять лет число выпускников по специальности «ИТ и математика» увеличилось в 1,6 раза, добавили в Департаменте.

Ранее в Госдуме предложили поднять студентам стипендии до прожиточного уровня. По словам депутата Сергея Гаврилова, выплаты можно увеличивать поэтапно, чтобы снизить нагрузку на бюджет.