Всероссийская конференция «Августовка Учи.ру» пройдет на платформе «VK Видео»

Одно из ключевых мероприятий всего педагогического сообщества — Всероссийская онлайн-конференция «Августовка Учи.ру — 2024» состоится 22–23 августа и 12 сентября. Трансляция пройдет на платформе «VK Видео».

Учителей, директоров, методистов и завучей ждут образовательные дискуссии и мастер-классы. Эксперты и участники конференции обсудят способы удержания молодых педагогов в школе и мотивацию опытных учителей к развитию. На мероприятии поднимут тему эффективного интегрирования цифровых образовательных инструментов в обучение студентов.

Первый день конференции посвятят вопросу саморазвития педагогов. Лауреат конкурса «Учитель года России — 2019» Светлана Видакас и лауреат конкурса «Учитель года Москвы» Кирилл Гоев поделятся опытом и объяснят, как развивать публичный образ, создавать педагогический коллектив и защищать свои права.

На второй день представители сферы образования обсудят методики, которые помогают ученикам повысить успеваемость и применять в жизни полученные знания. Главным вопросом третьего дня станет адаптация молодых учителей в первые годы работы в школе и создание доверительных отношений с ребятами, коллегами и родителями.

Число установок «VK Видео» по состоянию на 12 августа достигло 20 миллионов с момента официального запуска в сентябре 2023 года.