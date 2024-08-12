Число установок приложения «VK Видео» достигло 20 млн

Число установок приложения «VK Видео» достигло отметки 20 миллионов с момента его официального запуска в сентябре 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Пользователи установили приложение „VK Видео“ на мобильные устройства и Android TV 20 миллионов раз. Больше всего установок — 11 миллионов — пришлось на Android, Android TV — почти шесть, iOS — три», — уточнили в сообщении.

Пик всех установок зафиксировали в июле, когда приложение загрузили почти два миллиона раз.

В начале августа аудитория standalone-приложения увеличилась в 2,2 раза, если сравнить со среднемесячными показателями прошлого месяца. Прирост достиг 2,5 миллиона пользователей в сутки. Они смотрели видеоконтент не только на мобильных устройствах, но и через смарт-телевизоры.

Если говорить о суммарном суточном времени просмотра в приложении, то оно превысило пять миллионов часов.

В первую неделю августа возросло количество просмотров детского контента в приложении — на 57% по сравнению с июлем.