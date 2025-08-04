Изучение родных языков в школах останется неизменным

В российских школах не планируют убирать обязательное изучение родных языков народов страны. Об этом 360.ru сообщили в Министерстве просвещения России.

Поводом для заявления стало обращение властей Татарстана обращение властей Татарстана с просьбой отменить планы уменьшения часов преподавания с двух до одного в неделю.

При этом в министерстве уверили, что с 1 сентября 2025 года количество учебных часов для родных языков останется прежним. При этом один час занятий для первоклассников переведут во внеурочную, наиболее удобную для младших школьников, форму по рекомендации Роспотребнадзора.

«Родные языки — это важная часть культурного наследия, и их изучение должно быть доступно», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он подчеркнул необходимость сохранения языкового многообразия в образовании.

В министерстве планируют продолжить поддержку изучения национальных языков. Программа включает подготовку учебных материалов и повышение квалификации учителей.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов призвал закрепить в Трудовом кодексе норму, что для родителей школьников 1 сентября должно стать официальным выходным. По мнению парламентария, такая мера позволит родителям спокойно пойти с детьми на торжественную линейку и провести этот праздник вместе.