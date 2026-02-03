Весенние каникулы в российских школах пройдут с 28 марта по 5 апреля

Школам рекомендовали провести весенние каникулы с 28 марта по 5 апреля. Об этом РИА «Новости» рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Общеобразовательным организациям рекомендуется провести весенние каникулы в период с 28 марта по 5 апреля 2026 года», — сказал он.

Зимние каникулы у школьников прошли с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Также Кравцов рассказал, что в России планируют перевести все школы на единые учебники в течение трех-четырех лет. Уже со следующего учебного года все российские школы с пятого по 11 класс перейдут на единые учебники истории. Также в ведомстве разрабатывают унифицированные пособия по русскому языку, литературе и естественным наукам.

При этом Минпросвещения сократит изучение иностранных языков в школах. На такую меру решили пойти для оптимизации учебной нагрузки и рационального перераспределения времени.