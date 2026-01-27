Российские школы полностью перейдут на единые учебники за 3–4 года

В России планируют перевести все школы на единые учебники в течение трех-четырех лет. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на XXXIV Международных Рождественских образовательных чтениях.

«Мы планируем в течение трех-четырех лет перейти на единые государственные учебники по предметам школьной программы», — привело его слова РИА «Новости».

Министр уточнил, что уже со следующего учебного года все российские школы с пятого по 11-й класс будут учиться по единым учебникам истории. Кроме того, в ведомстве готовят единые учебники по русскому языку и литературе, а также по естественно‑научным дисциплинам.

